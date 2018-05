Verificarea prin satelit va inlocui controalele la fata locului pentru fermierii care au accesat plati directe

In cadrul misiunii sale de a simplifica si moderniza politica agricola comuna (PAC), Comisia Europeana a adoptat noi norme care vor permite, pentru prima data, sa se utilizeze o serie de tehnologii moderne atunci cand se efectueaza controale pentru platile catre fermieri. Aceasta include posibilitatea inlocuirii complete a controalelor fizice la ferme cu un sistem de verificari automate bazate pe analiza datelor obtinute prin satelit.

Noile norme, care au intrat in vigoare la 22 mai 2018, vor permite ca datele provenite de la satelitii Copernicus Sentinel si alte date de observare din satelit sa fie folosite ca dovada in momentul verificarii indeplinirii de catre... citeste mai mult