Ministerul Agriculturii verificã, de la inceputul lunii martie, modul de respectare a prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor mãsuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol. Avand in vedere cresterea volumului de legume si fructe din productia autohtonã ce se vor comercializa in perioada urmãtoare, se impun actiuni de control privind verificarea modului de respectare a legislatiei specifice din domeniul comercializãrii legumelor si fructelor proaspete, in principal in pietele agroalimentare en-detail si pietele en-gros.... citeste mai mult