Ce se ascunde în spatele tranzacțiilor imobiliare suspecte ale lui Dan Șova: el a cumpărat de la Cristian Rizea o vilă în centrul Capitalei, la un preț sub cel al pieței, cu câteva zile înainte ca tribunalul s-o pună sub sechestru Deputatul PSD...

Evenimentul Zilei, 9 Octombrie 2012