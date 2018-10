Medicul chirurg Laura Bălănescu care l-a operat pe băiatul în vârstă de un an şi 10 luni la u spital privat din Capitală, înainte ca acest copil să își piardă viața, a declarat că toate protocoalele au fost respectate în cazul pacientului.

Băiatul a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică, după o operaţie de hernie inghinală, iar medicii legiști au anunţat că motivul decesului a fost un şoc hemoragic.

„A fost un șoc și o mare traumă, e regretabil ce s-a întâmplat, este o anchetă în curs de desfășurare. Nu am cum să vă dau foarte mult, nu știu nici eu, nu am nicio explicație până acum ce s-ar fi...

