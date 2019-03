Venus Williams (38 ani, 43 WTA) a obţinut a 65-a victorie la Miami, joi, în ciuda faptului că a servit catastrofal pentru standardul său, din cauza unui disconfort evident la genunchiul drept. Dalila Jakupovic a reuşit trei break-uri în primul set şi unul în al doilea, însă, chiar dacă a servit constant cu 30km/h în plus faţă de americancă, nu i-a putut face faţă fostului număr unu mondial. Venus Williams s-a impus, 7-5, 6-3. Doar sora sa, Serena, are mai multe victorii la Miami - 75.

Chiar dacă a început partida cu hold la zero, Venus Williams a avut probleme evidente cu mişcarea la serviciu. Jucătoarea care, în urmă cu... citeste mai mult