S-a încheiat a doua ediţie a Campionatului Judeţean de fotbal feminin. AS Venus Maramureş a cîştigat locul I, terminînd competiţia neînvinsă.

A doua ediţie a Campionatului Judeţean de fotbal feminin, competiţie organizată de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Maramureş, s-a terminat. Cu victorii în linie, 26 de goluri înscrise şi doar două primite, AS Venus Maramureş a cîştigat titlul de campioană judeţeană. Pe locul 2 a terminat competiţia AS Independenţa Baia Mare. Podiumul a fost completat de AS Şcoala Gimnazială Băiţa de sub Codru, echipă care a fost prima campioană a Maramureşului la fotbal feminin, la ediţia din 2017.

