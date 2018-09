„Venom” – din 5 octombrie in format 2D si IMAX 2D

„Venom”, cel mai recent film din Universul Marvel, ni-l aduce Tom Hardy in rolul unuia dintre cele mai enigmatice, complexe si dure personaje. In timp ce investiga experimentele unui om de stiinta pentru un articol care spera sa ii salveze imaginea publica, Brock (Tom Hardy) ajunge in contact cu materia care ii infesteaza corpul, ii schimba personalitatea si il transforma intr-un simbiot cu super-puteri.

Efecte speciale „din alt univers” se vor vedea cel mai bine in IMAX, cel mai imersiv format de cinema care te aduce... citeste mai mult