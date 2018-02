Veniturile Samsung depasesc 69 miliarde de dolari in 2017, depasind liderul de piata, Intel Veniturile Samsung au crescut considerabil in ultima parte a anului 2017. In comparatie cu Intel, Samsung a inregistrat o cifra de afaceri mai mare cy cateva miliarde de dolari. In aceeasi perioada, Intel a avut venituri de 62,8 miliarde de dolari, in timp ce Samsung a inregistrat incasari de 69,1 miliarde de dolari.

Desi se stie ca Intel si-a pastrat pozitia de lider decenii la rand, Samsung ii ocupa locul si devine numarul unu. Acest lucru se datoreaza mai ales prin prisma veniturilor obtinute, dar se pare ca nu doar acesta este singurul... citeste mai mult

