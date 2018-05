Veniturile fiscale au intrat pe minus

În numai trei luni, deficitul bugetar din acest an a trecut de 4,5 miliarde de lei, circa un miliard de euro, în condiţiile în care anul trecut aveam un excedent de 1,5 miliarde de lei iar în 2016 eram pe plus cu 3 miliarde de lei. Creşterea economică de 7% nu se regăseşte deloc în reducerea deficitului având în vedere că veniturile totale cresc mult mai puţin decât cheltuielile. În plus, veniturile fiscale sunt în scădere.



Datele prezentate de Ministerul Finanţelor Publice arată că veniturile... citeste mai mult