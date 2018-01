„Acest rezultat s-a datorat în primul rând veniturilor din exploatare obţinute în urma creşterii traficului aerian de pasageri, dar şi a acţiunilor de eficientizare a activităţii aeroportuare întreprinse începând cu al doilea trimestru al acestui an: fluidizarea fluxurilor de pasageri la sosiri şi plecări; optimizarea controlului de securitate al pasagerilor şi bagajelor de mână; extinderea la două benzi a fluxului auto de ieşire din aeroport”, se arată în comunicat.

„În acest an, am realizat unul dintre proiectele de importanţă majoră pentru reabilitarea infrastructurii Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti: lucrările de întreţinere şi reparaţii la structura rutieră a... citeste mai mult