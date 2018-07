Veniturile bugetare au crescut cu 13,5% in primul semestru din 2018 In primul semestru al anului, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a colectat venituri bugetare in suma totala de aproape 112,796 miliarde de lei.

Totalul reprezinta o depasire cu 13,5% indice nominal, respectiv cu aproape 134,35 miliarde de lei mai mult fata de perioada similara a anului 2017 (aproape 99,361 miliarde de lei).

Gradul de realizare a programului de incasari stabilit prin legile bugetare anuale este de 101,8%, ceea ce inseamna un plus de peste 1,957 miliarde de lei... citeste mai mult