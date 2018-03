Nissan IMx KURO a fost prezentat astăzi la Salonul Auto Internațional de la Geneva, marcând debutul european al crossover-ului concept, 100% electric, IMx. Crossoverul cu emisii zero are acum un look nou și integrează tehnologia Brain-to-Vehicle

Kuro, care înseamnă „negru" în japoneză, prinde viață cu IMx, prezentat pentru prima oară la Salonul Auto de la Tokyo în octombrie 2017, cu un aspect nou, de culoare neagră, al roților și al capacelor, cu o grilă actualizată și o nouă culoare gri închis a caroseriei.

Nissan IMx KURO ne oferă o perspectivă asupra viitorului Nissan Intelligent Mobility, viziunea companiei de a schimba modul în care... citeste mai mult