Veeam® Software, liderul în gestionarea inteligentă a datelor pentru afacerile bazate pe hiper accesibilitate (Intelligent Data Management for the Hyper-Available Enterprise™), marchează cel de-al 39-lea trimestru consecutiv de creștere, cu 21% mai mult decât anul trecut. Per total, performanța financiară pentru anul 2017 a fost remarcabilă, cu venituri de 827 milioane de dolari. Totodată, compania a semnat în 2017 mai multe contracte cu valoarea de 500.000 de dolari decât în ultimii șase ani la un loc. Această dezvoltare consistentă se datorează inovării continue. Compania atrage 133 de noi clienți de pe întreg mapamondul în fiecare zi și a înregistrat un Net promoter Score... citeste mai mult

azi, 17:12 in IT&C, Vizualizari: 29 , Sursa: Agora in