La finalul lunii aprilie 2018, in judetul Vaslui erau inregistrati 97.371 beneficiarii de alocatie de stat. Cei mai multi beneficiari sunt in Vaslui – 25.248 alocatii, Barlad – 10.251 alocatii, Husi – 4.685 alocatii, Murgeni – 2.306 alocatii, Negresti – 2.099 alocatii, Bãcesti – 1.676 alocatii, Dragomiresti – 1.376 alocatii, Iana – 1.072 alocatii. Potrivit datelor Agentiei Judetene de Plãti si Inspectie Socialã Vaslui, suma totalã plãtitã in luna aprilie pentru drepturile curente de a fost de 9.430.108 lei.... citeste mai mult