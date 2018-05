Vasluiul nu are purcei pentru a derula programul dedicat cãrnii de porc

Programul guvernamental privind acordarea unui ajutor de minimis in vederea producerii cãrnii de porc nu a avut succes la nivel judetului Vaslui. Panã la data de 16 aprilie 2018, termenul final de inscriere in program, 65 de fermieri au solicitat 582 de purcei obtinuti din scroafe care se incadreazã in standardul raselor Bazna sau Mangalita. Din nefericire, din cauzã cã nu au fost identificati furnizori de purcei de rasã, programul nu se mai deruleazã in judetul nostru. ìÎn judetul nostru nu am gãsit nici furnizori de purcei, nici procesatori care sã doreascã sã se inscrie in program. Sunt mai multe judete din tarã in aceastã situatie, cum ar fi Botosani si Iasiî, a spus Gigel Crudu,... citeste mai mult