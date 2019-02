În primele cinci luni ale acestui an, judetul Vaslui ocupã locul 24 la nivel national in cea ce priveste numãrul ipotecilor deschise. Potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã, in perioada ianuarie – mai 2017 au fost...

Monitorul de Vaslui, 15 Iunie 2017