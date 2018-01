Judetul Vaslui se claseazã, la nivel national, pe penultimul loc in ceea ce priveste numãrul profesionistilor intrati in insolventã. Potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului, in perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2017, au intrat in insolventã 52 de firme. Fatã de perioada similarã din anul 2016, se inregistreazã o dinamicã de minus 11,86% pe segmentul solicitãrilor de intrare in insolventã. În primele 11 luni ale anului 2017, la nivel national, doar in judetul Mehedinti au fost inregistrate mai putine firme intrate in... citeste mai mult