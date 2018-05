Vasluienii care îsi cautã un loc de muncã în strãinãtate trebuie sã fie foarte atenti cu ce firme negociazã. La Inspectia Muncii Vaslui sunt înregistrati doi agenti de plasare de fortã de muncã: SC Top Servicii SRL si SC Smart Option Recruitment SRL. Începând cu data de 5 martie 2018, agentul de plasare nu mai are dreptul legal de a percepe tarif de mediere, comisioane sau alte taxe.

Conform prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetãtenilor romani care lucreazã in strãinãtate, activitatea de plasare fortã de muncã in strãinãtate o poate desfãsura un agent de plasare a fortei de muncã persoanã juridicã. Firma de plasare a fortei de mun cã are mai... citeste mai mult