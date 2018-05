Vasluiul are doar 14.300 polite de asigurare obligatorie a locuintei

La sfarsitul lunii aprilie, in judetul Vaslui erau inregistrate 14.300 polite de asigurare obligatorie a locuintei. Potrivit datelor prezentate de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale, in acest an au fost achitate daune in valoare totalã de 9.925 lei. În anul 2017, Pool-ul de Asigurare nu a achitat niciun leu cu titlu de daune persoanelor asigurate in judetul Vaslui. La nivelul Regiunii Nord-Est, doar judetele Vaslui si Botosani nu au polite de asigurare obligatorie a locuintei plãtite. Spre comparatie, in judetul Bacãu au fost plãtite daune in valoare de 30.409 lei,... citeste mai mult