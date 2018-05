In aceasta dimineata, in turul doi al Cupei Romaniei, faza judeteana, formatia CSM Campia Turzii a reusit sa se califice mai departe dupa ce in meciul de la Floresti au castigat cu scorul de 3-2 (2-2), in fata echipei locale, Unirea. Rezultatul este...

Turda News, 19 August 2017