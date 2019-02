Vasluienii se pot testa gratuit pentru hepatita B si C

ÎN AJUTOR… Vasluienii înscrisi pe listele medicilor de familie pot face gratuit testele în vederea depistãrii hepatitei de tip B sau a celei de tip C. Medicii infectionisti recomandã aceste testãri pentru a depista si trata din timp si corect aceste boli, dar si pentru a preveni transmiterea lor.

Testele pentru hepatita B si C se pot face gratuit la recomandarea medicului de familie, a precizat dr. Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase “Matei Bals”. “Trebuie sã facem un efort un an, doi, trei, astfel încât sã dãm tuturor posibilitatea sã se testeze si dupã aceea evident sã le dãm dreptul si accesul la terapie pacientilor cu hepatita B si C. Începând... citeste mai mult

