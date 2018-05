Vasluienii prind din nou gustul afacerilor

Numãrul inmatriculãrilor de persoane fizice si juridice la Oficiul Registrului Comertului Vaslui a crescut cu 17,78% in primul trimestru al anului. Potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului, in perioada 1 ianuarie 31 martie 2018 s-au inmatriculat 404 firme, din care 245 de SRL-uri, 105 Întreprinderi Individuale, 40 de Persoane Fizice Autorizate, 13 Întreprinderi Familiale etc. În perioada similarã a anului trecut, in judet au fost inregistrate in total 343 de firme noi. Domeniile de... citeste mai mult