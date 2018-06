Vasluienii au tot mai putine animale

De la an la an, vasluienii din mediul rural au tot mai putine animale. Cãtãlin Chelmu, directorul Oficiului Judetean de Zootehnie Vaslui, a spus cã cele mai mari scãderi se inregistreazã la specia ovine. În cadrul ultimului Colegiu Prefectural, Cãtãlin Chelmu a explicat care sunt cauzele care au condus la aceastã realitate tristã. În primul rand, este vorba despre imbãtranirea populatiei din mediul rural, dublatã de migratia tinerilor de la sat la oras sau in afara tãrii. Pentru multi tineri, cresterea animalelor nu mai este o activitatea atractivã,... citeste mai mult