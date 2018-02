Vasluienii au lansat anul trecut 1.285 de afaceri

Anul trecut, la Oficiul Judetean al Registrului Comertului Vaslui, au fost inregistrate 1.285 de firme, intre care 843 de SRL-uri, 266 Întreprinderi Individuale si 146 Persoane Fizice Autorizate. Comparativ cu anul 2016, cand au intrat pe piatã 1.096 de firme, se inregistreazã un plus de 193 de afaceri lansate de persoane fizice si juridice. Potrivit estimãrilor oficiale, Vasluiul va fi pe crestere economicã in urmãtorii ani, insã ritmul de dezvoltare va fi mult mai redus in comparatie cu al celorlalte judete din regiune – Bacãu, Botosani, Iasi, Neamt si Suceava. Fatã de anul 2017, cand judetul Vaslui a avut un produs intern brut de 7.422... citeste mai mult