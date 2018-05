Sãptãmana trecutã, Bogdan Damian, in varstã de 16 ani, elev in clasa a IX-a la Liceul ‘Emil Racovitã’, sportiv legitimat la Club Sportiv (CS) Tenis Club Vaslui, a participat la Campionatul National Individual de Varã, la categoria juniori 16 ani, care s-a desfãsurat la Oradea. Competitia, organizatã de Federatia Romanã de Tenis, este consideratã una extrem de puternicã, iar asta face ca performanta reusitã de Bogdan Damian sã fie cu atat mai importantã. Astfel, vasluianul s-a clasat in primii opt, ajungand panã in sferturile de finalã, dupã ce, in primul tur a trecut cu 7-6 si 6- 2 de Andrei... citeste mai mult