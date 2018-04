Vasluianca Sidonia Hurdubaia, salbã de premii la festivalul lui Trãistariu

FELICITÃRI… Micuta solistã de muzicã popularã a Vasluiului, Sidonia Hurdubaia, s-a întors cu o salbã de premii de la Festivalul Primãverii, organizat de celebrul artist Mihai Trãistariu. Aceasta a câstigat sapte trofee si cinci premii, fiind foarte apreciatã de juriu si public.

Sidonia a participat la zece sectiuni ale Festivalului Primãverii de la Agigea, dar a fost si membru în Juriul Copiilor (n.r. la sectiunile la care nu a participat). În urma competitiei, aceasta a câstigat Trofeul la sectiunile Muzicã Popularã, Popularitate, Videoclip, M-a fãcut mama artist, The best Voice si Premiul I la sectiunile Show, Cântec pentru mama, Miss Primãvara, Creatie muzicalã, Am talent.... citeste mai mult

