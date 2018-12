Canotaj

CAMPIOANÃ… Canotoarea Adriana Ailincãi, legitimatã la CSM Cãlãrasi, s-a numãrat printre laureatii Galei Canotajului Românesc. 2018 a fost un an excelent pentru vasluianca Adriana Ailincãi, în care a cucerit aurul în proba de opt plus unu – feminin la Campionatele Europene de la Glasgow (Scotia) si locul cinci la Campionatul Mondial de la Plovdiv (Bulgaria).

Adriana Ailincãi, 19 ani, a fãcut cunostintã cu canotajul când era în clasa a VI-a, dupã ce un profesor de la Clubul Sportiv Municipal Cãlãrasi a venit în Moldova pentru a descoperi talente. „Domnul profesor Eugen Suciu a venit în Moldova sã... citeste mai mult

