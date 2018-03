Vaslui: Un barbat declarat mort, desi traieste, a pierdut procesul prin care cerea anularea decesului

Intamplare mai putin obisnuita in Polonia: un tanar de 25 de ani care a fost declarat mort dupa ce a baut prea multa vodca s-a trezit in frigiderul de la morga si, in loc sa mearga acasa dupa teribila aventura, s-a intors in bar pentru a continua sa...

Buna ziua Iasi, 8 Decembrie 2016