Vaslui, locul III pe tarã la sumele achitate pentru ajutoarele sociale

Judetul Vaslui se claseazã pe locul trei la nivel national in ceea ce priveste sumele achitatea de la bugetul de stat pentru beneficiarii de ajutor social. Potrivit datelor Agentiei Nationale de Plãti si Inspectie Socialã, in luna aprilie 2018, a fost plãtitã o sumã de 2.803.194 lei pentru venitul minim garantat. În medie, cei 9.33 beneficiari din judetul Vaslui (familii si persoane singure) au incasat lunar o sumã de 300 lei. Conform acelorasi date, la sfarsitul lunii aprilie au fost suspendati de la platã 773 de beneficiari de ajutor social. Pensionarii reprezintã grupul social care s-a declarat vehement impotriva acordãrii ajutorului social sub actuala... citeste mai mult