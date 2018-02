Vasilescu: Mediul privat mai poate apela la varianta bonusurilor, in locul maririi de salariu, pana la 31 martie Companiile din mediul privat mai pot apela la varianta acordarii de bonusuri, in loc de marire salariala, pana la data de 31 martie 2018, iar ulterior acesti angajatori trebuie sa inregistreze in Revisal contractele cu actele aditionale care sa prevada noul brut, a declarat, luni, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la finalul Consiliului National al Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din Romania (CNSLR)... citeste mai mult