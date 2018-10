Academia de Handbal Minaur este reprezentată de preşedintele executiv Vasile Viman la Cursul European de Management în Handbal ce are loc la Universitatea Germană de Sport din Koln.

Cursul la care participă 17 manageri din 11 ţări a început în luna iulie şi se va încheia în luna mai a anului viitor.

Prima parte a cursului are loc chiar în această săptămînă şi are ca principale teme economia sportivă şi legile sportului.

Printre cei mai cunoscuţi speakeri de la acest curs vor fi prof. Tim Pawlowski (profesor de economie sportivă la Universitatea din Tubingen), Martin Hausleiter (secretar... citeste mai mult