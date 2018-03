Want create site? With Free visual composer you can do it easy. De la 1 iulie, noul manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Pompei Samarian” Călăraşi este Valentin Emanoil. Acesta a fost numit în funcţie prin decizia preşedintelui...

Observator de Calarasi, 3 Iulie 2017