Ne apropiem de sfârșitul anului și aș vrea să faceți un bilanț al investițiilor în comuna Ciochina. Ce puteți să-mi spuneți?

Primar Vasile Câmpulungeanu: Când am revenit în 2016 am vrut să redau încrederea cetățenilor în administrația locală și am reușit cam în proporție de vreo 85 la sută. În 2017, când era ministru Sevil Shhaideh, am depus 12 cereri de finanțare pentru infrastructura de drumuri, pentru sistemul de canalizare, pentru extinderea rețelei de apă, pentru baze sportive, pentru modernizare sau sediu de primărie, pentru... citeste mai mult

acum 52 min. in Locale, Vizualizari: 28 , Sursa: Ialomita in