Cafeaua înseamnă socializare, uniune între doi oameni. Nevoia de socializare nu dispare, indiferent de condiţii - că e criză, că e război, a spus Vasi Andreică, fondator Ted’s Coffe, în cadrul evenimentului ZF „Forumul de franciză Transilvania”, în parteneriat cu francize.ro.

„Cafeaua care îţi place o poţi bea o viaţă. Nu poţi mânca paste în fiecare zi timp de un an, chiar dacă îţi plac. Cafeaua poţi s-o bei în fiecare zi, în acelaşi loc, pe termen nelimitat.”

Ce a mai spus Vasi Andreică în cadrul Forumului de franciză Transilvania:

♦ Am... citeste mai mult