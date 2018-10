Prin procesul de murare nu doar că se păstrează substanţele valoroase din legumele supuse acestui proces natural de conservare, dar în plus, murăturile – varza, castraveţii, gogonelele, morcovi, pepeni, ţelină, prume – au o densitate calorică foarte mică cuprinsă între 20 şi 25 de kilocalorii la suta de grame, fiind indicate şi în dietele pentru menţinerea siluetei.

Varza murată, de exemplu, este valoroasă şi pentru contribuţia adusă în tratamentul unor boli, printre care infecţiile respiratorii. Fiind bogată în vitamina C naturală – mai multă chiar decât în... citeste mai mult

