Varstele investiilor. De la octogenarul Buffett si nonagenarul Munger, la Daphne, 8 ani In Romania, copiii, in special cei cu parinti din clasa de mijloc sau cu adevarat instariti sunt obisnuiti sa primeasca bani in loc sa primeasca lectii.

Rezultatul este ca putinele afaceri autohtone, care capata anvergura, esueaza mai mult sau mai putin lamentabil, cand fraiele lor sunt preluate de copiii celor care le-au pus bazele si le-au crescut. Mentalitatea celor mai multe progenituri este "sa sparga" ce au castigat parintii... a se vedea exemplele... citeste mai mult