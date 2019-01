Părinţii nefericiţi nu ar trebui să rămână împreună „de dragul copiilor“, spun psihologii care susţin că divorţul este mai puţin dăunător dacă are loc în copilăria mică, 0-3 ani.



Primul studiu complex de evaluare a impactului emoţional pe care îl are divorţul asupra copiilor confirmă că cele mai mari consecinţe apar în copilăria târzie şi adolescenţa timpurie, scrie The Telegraph.

Analiza a implicat 6000 de copii născuţi în Marea Britanie constatându-se că micuţii între 3 şi 14 ani au cu 16% mai multe şanse să sufere probleme emoţionale şi de comportamentale dacă... citeste mai mult

