UPDATE: La Statia de Pompare Palas, la ora 11,20, a fost reluată alimentarea cu energie. Imediat, echipele RAJA de permanenta din cadrul statiei au facut toate manevrele necesare pentru repornirea pompelor in conditii de siguranta, in vederea furnizarii apei catre abonatii afectati. Avand in vedere volumul mare de apa necesar pentru intrarea sistemului in presiunea necesara pomparii, numarul consumatorilor deserviti, dar si consumul specific din această perioadă, abonatii din cartierele CET, Viile Noi, Medeea, Palas, Bratianu, Km 4-5, Km5, Poarta 6, Abator, Gara, Casa de Cultura, Inel I s i Inel... citeste mai mult

