George Puşcaş a fost cooptat de Cosmin Contra la ultima acţiune a echipei naţionale, în meciurile amicale cu Chile şi Finlanda, câştigate de România. Într-o intervenţie în cadrul emisiunii ProSport LIVE, Gheata de Aur a Europei din 1987, Rodion Cămătaru, a spus că Puşcaş are o altă mentalitate faţă de atacanţii din Liga 1 Betano, motiv pentru care se va impune în viitor la naţionala mare.

„Îmi place Puşcaş. Cred că va face treabă la naţională. Are viteză, forţă, are golul în sânge. Are o mentalitate diferită de atacanţii din Liga 1. Contra îl monitorizează. Cred că va face parte din lot în Liga Naţiunilor", a spus Rodion Cămătaru, la ProSport LIVE.