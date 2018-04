Duminica, 01 Aprilie, 15:06

Fundașul central Florin Gardoș (29 de ani) a debutat pentru CS Universitatea Craiova în egalul cu CFR Cluj, scor 0-0, și spune că e gata să revină la naționala României.

"M-am întâlnit și eu cu selecționerul. A fost în Craiova, am discutat puțin. Eu mă bucur că el mă consideră o variantă pentru națională. De aceea m-am întors în România.

Am făcut sacrificii mari să vin aici și am făcut-o pentru că iubesc fotbalul. Sper că prin evoluții să demonstrez că merit să fiu acolo și la următoarea acțiune să fiu... citeste mai mult

