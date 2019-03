Zinedine Zidane are încredere şi în rezervele pe care le are pe bancă în vederea următoarei partide din La Liga, împotriva formaţiei Huesca. Francezul revenit pe “Bernabeu” a decis să-i lase în afara lotului pe Varane, Kroos, Modric şi Asensio, fotbalişti care au fost convocaţi la naţionale, în ultima săptămână.

Real Madrid – Huesca, duminică, ora 21:45

Real Madrid încearcă să-şi revină după şocurile suferite în acest sezon, unul de tranziţie pentru campionii Europei şi unul în care au fost nevoiţi să se descurce fără Cristiano Ronaldo. Zidane a fost readus pentru a pune lucrurile pe picioare, iar francezul are încredere în lotul său,... citeste mai mult

