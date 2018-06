Iată ce beneficii are laptele de nucă de cocos: 1. Vara este mult mai mare riscul de accident vascular cerebral, probleme cardiace, epuizare, dureri musculare sau crampe etc. Datorită laptelui de nucă de cocos care acţionează ca un electrolit pentru organism, toate aceste probleme pot fi prevenite. Mai mult, o prezenţă echilibrată a electroliţilor în corp stimulează funcţionarea normală a celulelor şi a organelor.

2. Fiind uşor de digerat, laptele de nucă de cocos este perfect pentru persoanele care suferă de intoleranţă la lactoză, inclusiv copiii.

3. Datorită conţinutului de potasiu prezent în acesta, care ajută la menţinerea sub control a tensiunii arteriale,... citeste mai mult

