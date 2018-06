Gigi Becali nu e nevoit să scoată prea mulţi bani din buzunar pentru transferuri în această vară. Nicolae Dică (38 de ani) are de gând să se bazeze, în sezonul viitor, şi pe doi dintre jucătorii împrumutaţi. Antrenorul FCSB-ului a anunţat că Antonio Jakolis (26 de ani) şi Daniel Benzar (20 de ani) vor reveni la echipa roş-albastră. Tehnicianul a lămurit şi situaţia lui Filipe Teixeira, veteranul căruia i s-a propus un nou contract.

"Eu mi-l doresc pe Teixeira încă un an, dar acum aşteptăm să vedem ce decizie va lua. I s-a făcut o nouă ofertă şi a spus că o va analiza.