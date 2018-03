Grupul NetSafe, unul dintre cei mai importanţi distribuitori de soluţii şi produse IT cu valoare adăugată pe segmentele de Security, Networking şi Wireless a înregistrat anul trecut vânzări cu 32% mai mari, comparativ cu anul 2016, pe fondul introducerii de noi furnizori în portofoliu, precum și al reluării investiţiilor companiilor în soluţii de securitate IT.

Pentru 2018, compania estimează vânzări cu 35% mai mari, ca urmare a creşterii investiţiilor din partea companiilor, în contextul numărului tot mai mare de incidenţe de securitate IT, dar şi ca urmare a intrării în vigoare, în luna... citeste mai mult

acum 39 min. in IT&C, Vizualizari: 27 , Sursa: Agora in