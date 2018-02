Vanzarile de bunuri de larg consum au crescut cu 7% in 2017 Piata FMCG a inregistrat, in 2017, o crestere semnificativa de 7% pentru bunurile de folosinta curenta cumparate pentru consumul casnic, potrivit GfK.

In spatele acestor evolutii a stat majorarea preturilor ca urmare a inflatiei si nu cresterea volumelor cumparate, asa cum s-a intamplat in 2016. Cu toate acestea, consumatorii romani s-au orientat si in acest an catre produse superioare din punct de vedere al pretului, fenomen numit up-trading.