Vânzările şi difuzările în streaming ale single-urilor şi albumelor lansate de trupa The Cranberries au crescut cu 1.000% în primele zile după decesul solistei acestui grup irlandez, Dolores O'Riordan, informează PA.

Cântăreaţa irlandeză a fost găsită decedată la vârsta de 46 de ani într-o cameră de hotel din Londra, luni. De atunci, vânzările şi difuzările în streaming ale catalogului muzical al trupei The Cranberries au înregistrat o creştere spectaculoasă, au anunţat reprezentanţii Official Charts Company, instituaţia care alcătuieşte topurile muzicale din Marea Britanie.

