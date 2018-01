Vanzarile Daimler Trucks au crescut la 465.000 de unitati Divizia Trucks a Daimler si-a majorat cu 12% numarul de livrari internationale, in primele 11 luni din 2017, fata de 2016, ajungand la 422.500 unitati, in ciuda continuarii conditiilor diferite de piata.

Pana la finalul lunii noiembrie 2017, Daimler a livrat mai multe autocamioane decat in tot anul 2016, cand divizia de camioane a Daimler a comercializat aproximativ 415.100 de vehicule la nivel global sub brandurile Mercedes-Benz, FUSO,... citeste mai mult

azi, 10:30 in Auto, Vizualizari: 25 , Sursa: Manager in