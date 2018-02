Vanzarile Carlsberg in Romania au crescut cu 21% in 2017 Bucuresti, 21 februarie – Carlsberg, brandul de bere super premium aflat in portofoliul United Romanian Breweries Bereprod (URBB), a inregistrat o rata de crestere a vanzarilor din Romania de 21% in 2017 fata de 2016. Rezultatul aduce cu sine o apreciere a cotei de piata a Carlsberg in categoria super premium.

Astfel, Carlsberg continua tendinta ascendenta a vanzarilor in Romania, marcand a doua rata anuala de crestere de doua cifre obtinuta in ani consecutivi, dupa ce volumele anuale de vanzari ale... citeste mai mult