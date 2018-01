Vanzari record: Mercedes-Benz Vans a depasit 400.000 unitati comercializate in 2017

Divizia Vans a Mercedes-Benz a atins un nou record la nivel de vanzari in 2017, depasind in premiera pragul de 400.000 unitati comercializate pe parcursul unui an, in crestere cu 12% fata de nivelul anului 2016. Astfel, Mercedes-Benz Vans marcheaza al cincilea an consecutiv de crestere la nivel de vanzari.

La rezultatele Mercedes-Benz Vans a contribuit și lansarea pe piață a noului Mercedes-Benz Clasa X, în noiembrie 2017.

Volker Mornhinweg, Head of Mercedes-Benz Vans: “Am stabilit recorduri de vânzări pentru al patrulea an consecutiv. Totodată, avem așteptări mari de la 2018: prin noul Sprinter, vom marca cea mai importantă lansare la nivelul segmentului... citeste mai mult