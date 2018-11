F64, cel mai mare retailer de echipamente și accesorii foto & video din România, a înregistrat vânzări de 8,9 milioane lei în weekend-ul de Black Friday. Valoarea record a coșului de cumpărături a fost de 70.168 lei.

Clienții F64 au plasat în acest an peste 6.500 de comenzi, cu aproximativ 3% mai multe decât în 2017. Produsele vedetă de anul acesta au fost camerele de acțiune, aparatele mirrorless și accesoriile video.

„Campania de Black Friday a decurs bine atât din punct de vedere al volumului vânzărilor, cât și pe partea de noi clienți. Creșterea de 3% comparativ cu ediția trecută a atins așteptările noastre din acest an.

